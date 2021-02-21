Музей Победы расскажет о профессии гида во Всемирный день экскурсовода

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы познакомит посетителей с секретами профессии гида в честь Всемирного дня экскурсовода, который отмечается 21 февраля.

В воскресенье, 21 февраля, в кинозале «Конев» Музея Победы пройдет лекция, в ходе которой ведущие специалисты поделятся опытом работы в военно-историческом музее, раскроют секреты профессии, расскажут, какие навыки и знания нужны гидам. Слушатели смогут задать интересующие их вопросы в конце встречи.

Начало лекции — в 13:00.

Также в Музее Победы пройдет экскурсия по экспозиции «Подвиг Армии» для участников Молодежного регионального общественного движения «Студенты столицы». Гид музея продемонстрирует, как работать с группой, интересно преподносить исторический материал и погружать слушателей в экспозиционное пространство.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы стартует новый образовательный проект для школьников.

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