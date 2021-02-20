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Автопробег «Байкальская миля» стартовал от стен Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Автопробег «Байкальская миля» стартовал от стен Музея Победы

Кирилл Николаев

Общество
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Автопробег «Байкальская миля» стартовал в субботу, 20 февраля, от стен Музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Экипажам предстоит преодолеть более шести тысяч километров. Маршрут пройдет через Нижний Новгород, Казань, Уфу, Екатеринбург, Новосибирск и другие города.

В Уфе, Оренбурге и Новосибирске участники автопробега передадут специальные капсулы родным и близким погибших моряков — героев Великой Отечественной войны. В них заложен грунт, который был поднят со дна Балтики на месте гибели советских подводных лодок.

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