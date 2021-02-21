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Врач назвал продукты, чаще всего вызывающие аллергию
Фото: pixabay.com

Врач назвал продукты, чаще всего вызывающие аллергию

Никита Абрамов

Здоровье

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о продуктах, которые чаще всего вызывают аллергию.

— Самыми распространенными аллергенами являются аллергены коровьего молока, пшеницы, круп, яиц, мяса птицы и разные аллергены рыбы, — рассказал Болибок.

Он пояснил, что каждый раз нужно индивидуально смотреть спектр аллергенов. По его словам, на данный момент существуют методы диагностики индивидуальных аллергенов. Однако наибольшее распространение получило выявление реакции по крови, по которой можно выявить большинство аллергенов.

Как уточнил специалист, пищевые аллергены довольно распространенные. Это усложняет составление индивидуальной диеты.

— Нужно привлекать профессиональных диетологов, которые помогли бы составить такую диету, — цитирует Болибока RT.

Он добавил, что также аллергия может проявляться после нарушения в работе пищеварительного тракта.

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