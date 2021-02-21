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Россия и ОАЭ разработают сверхзвуковой пассажирский самолет
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия и ОАЭ разработают сверхзвуковой пассажирский самолет

Никита Абрамов

Технологии

Cуверенный фонд ОАЭ Mubadala и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) займутся разработкой пассажирского сверхзвукового самолета. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

— Вопрос, какое это будет долевое участие, пока мы к этому вопросу еще не подходили. С эмиратской стороны это будет Mubadala, с нашей — понятно, что это будет ОАК, возможно, какая-то из его «дочек», — пояснил глава российского ведомства.

Внешний вид самолета смогут определить минимум к концу 2021 года. Кроме того, Мантуров уточнил, что основные параметры воздушного судна уже сверстаны на 80 процентов.

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самолетОАЭРоссия
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