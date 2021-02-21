Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале Australian Open

Фото: instagram.com/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербскому спортсмену Новаку Джоковичу в финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Матч завершился со счетом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу 33-летнего сербского спортсмена. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.

Напомним, 33-летний Джокович в девятый раз играл в финале Australian Open и в девятый раз одержал победу. В свою очередь Медведев не смог завоевать титул в своем втором финале турнира Большого шлема.

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