Неизвестный облил зеленкой блогершу Инстасамку в Москве

Фото: instagram.com/instasamka

В Москве неизвестный совершил нападение на блогершу Дарью Зотееву, больше известную как Инстасамка. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Instagram в разделе Stories.

— Только что ко мне подбежал какой-то человек и вылил на меня зеленку, — рассказала девушка в своем Instagram-аккаунте.

Фото: instagram.com/instasamka

На видео заметно, что блогерша почти полностью облита зеленкой. Следы остались на ее лице, руках, а также на одежде.

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