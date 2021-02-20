«Чисто Инстасамка»: подписчики раскритиковали новый образ Виктории Бони

Фото: Youtube.com/Super

Телеведущая Виктория Боня выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию в необычном образе. Подписчики не оценили новый маникюр и прическу звезды.

Виктория Боня считается сторонницей естественной женской красоты. Однако на новом снимке она предстала с очень длинными ногтями, покрашенными в ярко-розовый цвет. Ведущая дополнила свой образ розовыми прядями волос, которые заплела в затейливую прическу.

— Я сделала это! Я вас предупреждала, что у меня чешутся руки, и я хочу покраситься в розовый. Но покраситься я пока не решилась... А вот имидж я сменила с помощью косичек с большим удовольствием! Как вам образ? Будьте смелее, — написала в посте Боня.

Мнения поклонников разошлись. Часть фанатов оценила креативность ведущей, а часть — осудила ее за «дешевый» образ и подражание блогерам.

«Когти орлиные»; «Аля Инстасамка. Только постарее»; «Как из красивой женщины сделать престарелую русалку. Зачем?»; «Чисто Инстасамка»; «А что плохого в том, что человеку захотелось кардинальных изменений, смена имиджа, это же здорово»; «А я люблю эксперименты», — написали подписчики свое мнение в комментариях.

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