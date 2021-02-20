Стало известно имя новорожденного правнука Елизаветы II

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Внучка королевы Елизаветы Второй британская принцесса Эжени и ее супруг Джек Бруксбэнк назвали новорожденного сына Августом Филипом Хоуком.

— Мы хотели бы представить вам Августа Филипа Хоука Бруксбэнка. Спасибо за столько замечательных пожеланий. Наши сердца полны любовью к этому маленькому человеку, слова не могут описать ее. Мы рады поделиться с вами этими фотографиями, сделанными нашей прекрасной акушеркой, — сообщила Эжени на своей странице в Instagram.

Второе имя ребенка — это дань уважения принцессы дедушке принцу Филипу, который сейчас находится в больнице.

Напомним, девятый по счету правнук королевы Елизаветы родился 9 февраля. В этом году у 94-летней королевы и 99-летнего принца Филипа ожидается пополнение в семье. На свет появятся двое правнуков — принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка. Дочь принцессы Анны, Зара Тиндалл и ее супруг Майк находятся в ожидании третьего малыша.

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