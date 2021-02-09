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Королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз

Никита Абрамов

В мире

Королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз, так как ее внучка, принцесса Евгения Йоркская, родила сына. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил Букингемский дворец.

— Ее Королевское Высочество принцесса Евгения сегодня, 9 февраля 2021 года, в 08:55 благополучно родила сына в больнице Portland Hospital. Джек Бруксбэнк присутствовал при родах, — говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что у принцессы Евгении это первый ребенок. Также он приходится первым внуком принцу Эндрю и его бывшей жене Саре.

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