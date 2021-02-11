Кейт Миддлтон планирует родить четвертого ребенка

Кейт Миддлтон и принц Уильям поучаствовали в кулинарном шоу / Фото: Twitter-страница Кенсингтонского дворца

Супруги принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют в ближайшее время стать родителями в четвертый раз. Об этом сообщил приближенный к герцогине Кембриджской источник.

— Кейт всегда хотела четверых детей. Но ей пришлось отложить планы из-за пандемии. Теперь со всеобщей вакцинацией и открытием школ в апреле стало проще. И она готова снова попробовать, — цитирует сообщение издание US Weekly.

Отмечается, что к этому решению Кейт могло подтолкнуло еще и известие о беременности вторым ребенком ее младшей сестры Пиппы.

По заявлению источника, герцогине пришлось долго уговаривать на это решение супруга, который ранее неоднократно заявлял, что трех детей более чем достаточно.

Уточняется, что Кейт Миддлтон стала питаться более здоровой пищей и принимает комплекс витаминов. Своими планами супруги уже поделились с королевой Елизавету II, которая с радостью поддержала их решение.

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