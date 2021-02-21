Василиса Володина рассказала про последствия ретроградного Меркурия
Астролог Василиса Володина рассказала о том, как без негативных последствий пережить окончание периода ретроградного Меркурия.
— Конец ретроградного Меркурия. Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением и вернуться к привычному ритму жизни. Но не тут-то было. Мы будем ощущать на себе его влияние еще до середины марта, — рассказала Володина в сторис в своем Instagram-аккаунте.
По ее словам, полная петля Меркурия занимает почти два месяца. Из-за этого еще несколько недель будет наблюдаться влияние планеты.
Астролог отмечает, что в такое время очень важно следить за своим состоянием.
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