Василиса Володина рассказала про последствия ретроградного Меркурия

Василиса Володина посоветовала с оптимизмом смотреть на вещи / Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина рассказала о том, как без негативных последствий пережить окончание периода ретроградного Меркурия.

— Конец ретроградного Меркурия. Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением и вернуться к привычному ритму жизни. Но не тут-то было. Мы будем ощущать на себе его влияние еще до середины марта, — рассказала Володина в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Фото: instagram.com / Василиса Володина

По ее словам, полная петля Меркурия занимает почти два месяца. Из-за этого еще несколько недель будет наблюдаться влияние планеты.

Астролог отмечает, что в такое время очень важно следить за своим состоянием.

Читайте также: Названы три знака зодиака, манипулирующие своей беззащитностью