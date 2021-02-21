Около аэропорта столицы Нигерии разбился самолет
Около аэропорта столицы Нигерии Абуджи разбился самолет. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщила нигерийская газета Vanguard.
Очевидцы заявляют, что пилоту удалось увести самолет от жилых домов в поле. После чего аппарат упал и полностью сгорел.
Информации о количестве пострадавших в результате катастрофы пока нет. Известно, что самолет принадлежал ВВС Нигерии и готовился к посадке в аэропорту столицы.
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