Около аэропорта столицы Нигерии разбился самолет

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Около аэропорта столицы Нигерии Абуджи разбился самолет. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщила нигерийская газета Vanguard.

Очевидцы заявляют, что пилоту удалось увести самолет от жилых домов в поле. После чего аппарат упал и полностью сгорел.

Информации о количестве пострадавших в результате катастрофы пока нет. Известно, что самолет принадлежал ВВС Нигерии и готовился к посадке в аэропорту столицы.

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