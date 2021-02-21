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В народе 22 февраля носит название Панкратия-лапотника. Это связано с тем, что Православная церковь чтит память мученика Никифора и преподобного Панкратия Печерского, а крестьяне в эту дату издавна плели лапти из древесного лыка.

Считалось, что в этот день следует уделять своему здоровью особое внимание. Даже если существует серьезный недуг, то его следовало начать лечить именно 22 февраля — в народе верили, что тогда человек обязательно выздоровеет. Кроме того, в этот день можно было молиться об исцелении хронических болезней.

Люди издавна занимались 22 февраля своей обувью: чинили ее или старались приобрести новую. Это связано с тем, что старая и сношенная обувь ассоциировалась с неудачной и скучной жизнью, а новая — с процветанием и реализацией планов.

Христиане в этот день отправлялись в церковь и просили святых благословить их на весь год. Часто просили о благополучии и процветании семьи.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что сделать 22 февраля, чтобы избавиться от болезней

Приметы погоды гласили, что если в этот день удастся увидеть на еловой ветке рябчика, то скоро наступит похолодание. Ударивший в этот день мороз сулил затяжные холода, а беспокойная и визжащая свинья — непогоду.

В понедельник, 22 февраля, во всем мире отмечается Международный день поддержки жертв преступлений. Неофициальная памятная дата, возникшая с 1900 года, призвана обратить внимание людей на проблемы тех, кто пострадал от криминальных действий.

Также 22 февраля 1968 года была открыта первая советская полярная станция — «Беллинсгаузен». Она начала действовать в Западной Антарктиде, на острове Кинг-Джордж. Примечательно, что в 2004 году на станции был открыт первый в Антарктиде храм, вмещающий 30 прихожан.

В этот день родились русская дворянка Анна Керн, российская актриса Ольга Будина, итальянская актриса Джульетта Мазина и первый президент США Джордж Вашингтон.

Именины отмечают Петр, Василий, Геннадий, Иннокентий и Иван.

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