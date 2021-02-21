Траулер в Баренцевом море подал сигнал бедствия
Рыболовецкий траулер Polaris подал сигнал бедствия в Баренцевом море из-за потери хода. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщил координационный спасательный центр.
— Экипаж траулера Polaris подал сигнал бедствия и сообщил об отказе основного двигателя в 81 километре от полуострова Рыбачий, — цитирует сообщение центра Интерфакс.
Известно, что траулер принадлежит компании Nord West Float.
Отмечается, что на борту корабля находится десять человек. К месту происшествия направляется спасательное судно, чтобы затем отбуксировать траулер в порт приписки.
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