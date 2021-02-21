Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СК проверит данные о возможном мошенничестве в отношении столичного пенсионера
Фото: СК РФ

СК проверит данные о возможном мошенничестве в отношении столичного пенсионера

Юлия Ямпольская

Происшествия

Пожилой мужчина стал жертвой мошенников одной из столичных фирм и поделился этим в программе на федеральном телеканале. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Уточняется, что сотрудники заключили с пострадавшим два договора на оказание юридических услуг на сумму миллион рублей и не выполняли свои обязательства. По данному факту организовали проверку.

В рамках следственных мероприятий специалисты дадут правовую оценку фактам, которые были изложены в программе. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Читайте также: Бухгалтер похитила более миллиона рублей и проиграла их на бирже

СК по Москвемошенничествопенсионер
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте