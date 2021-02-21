СК проверит данные о возможном мошенничестве в отношении столичного пенсионера

Фото: СК РФ

Пожилой мужчина стал жертвой мошенников одной из столичных фирм и поделился этим в программе на федеральном телеканале. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Уточняется, что сотрудники заключили с пострадавшим два договора на оказание юридических услуг на сумму миллион рублей и не выполняли свои обязательства. По данному факту организовали проверку.

В рамках следственных мероприятий специалисты дадут правовую оценку фактам, которые были изложены в программе. По итогам проверки примут процессуальное решение.

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