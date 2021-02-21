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Серийные поставки танков «Армата» начнутся в 2022 году
Фото: uvz.ru / Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Серийные поставки танков «Армата» начнутся в 2022 году

Никита Абрамов

Армия

Серийные поставки танков Т-14 «Армата» для Министерства обороны России начнутся в 2022 году. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщил генеральный директор, главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.

— С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин, — отметил Терликов.

Он рассказал, что концерн «Уралвагонзавод» уже заключил контракты на серии поставок с Минобороны. До конца 2021 года ожидается окончание текущих испытаний танков.

Танки оснастят новыми боеприпасами, которые разрабатывались Росатомом.

Также Терликов уточнил, что во время серийного производства они собираются снизить стоимость «Арматы», пишет РИА Новости.

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