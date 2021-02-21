Ученые предупредили о новой пандемии с летальностью до 75 процентов

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Ученые заявили, что вирус Нипах, который передается человеку от животных или через пищу, может стать причиной следующей пандемии. Об этом в воскресенье, 21 февраля, пишет The Sun.

Уточняется, что летальность при нем составляет 45–75 процентов. Инфекция быстро мутирует, из-за чего становится более заразной. По словам специалистов, вирус может распространиться по миру через бессимптомных носителей в течение нескольких недель.

Среди главных симптомов заражения выделяют рвоту, судороги, сильный отек мозга. Кроме того, у некоторых пациентов заболевание протекает бессимптомно, но в результате приводит к энцефалиту. Инкубационный период — 45 дней. На данный момент нет достоверной информации о том, может ли человек являться переносчиком вируса в это время.

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