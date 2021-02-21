ЦСКА одержал победу над «СКА-Хабаровск» в 1/8 финала Кубка России
Футболисты московского ЦСКА обыграли в домашнем матче «СКА-Хабаровск» в поединке 1/8 финала Кубка России.
Игра закончилась со счетом 2:0. Голами в составе москвичей отметились Ильзат Ахметов (39-я минута) и Никола Влашич (66-я). На 52-й минуте матча красную карточку получил нападающий хабаровского клуба Владислав Брагин.
Соперник ЦСКА по четвертьфиналу турнира определится в ходе жеребьевки.
Читайте также: Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале Australian Open