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ЦСКА одержал победу над «СКА-Хабаровск» в 1/8 финала Кубка России
Фото: ПФК «ЦСКА-Москва» / Twitter

ЦСКА одержал победу над «СКА-Хабаровск» в 1/8 финала Кубка России

Никита Абрамов

Спорт

Футболисты московского ЦСКА обыграли в домашнем матче «СКА-Хабаровск» в поединке 1/8 финала Кубка России.

Игра закончилась со счетом 2:0. Голами в составе москвичей отметились Ильзат Ахметов (39-я минута) и Никола Влашич (66-я). На 52-й минуте матча красную карточку получил нападающий хабаровского клуба Владислав Брагин.

Соперник ЦСКА по четвертьфиналу турнира определится в ходе жеребьевки.

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футболпобеда«ЦСКА»
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