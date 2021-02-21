Бразильский боец ММА специально проиграл из-за угрозы убийства

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Бразильский боец смешанного стиля Леонардо Барбоса рассказал, что специально проиграл в поединке с Ахмедом Хотаком на турнире TGFC 11 в Афганистане. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает MMA Fighting.

Бразилиц проиграл Хотаку нокаутом коленом по корпусу.

После поединка боец признался, что нарочно проиграл после того, как ему угрожали убийством. Неизвестный мужчина ждал его в раздевалке перед схваткой. Он показал спортсмену оружие и что-то сказал, однако Барбоса не понял его слова, так как злоумышленник говорил на иностранном языке.

По словам бойца, после этого он увидел нападавшего на него мужчину в VIP-ложе с оружием.

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