«Отошел от дела»: Нурмагомедов заявил, что не собирается возобновлять карьеру

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не собирается возобновлять спортивную карьеру. Об этом он сообщил во вторник, 9 февраля, в эфире телеканала «Матч ТВ».

— Я уже как бы отошел от дела, пусть ребята дерутся за титул,— отметил Нурмагомедов.

Напомним, что 24 октября 2020 года российский боец выиграл у американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде поединка в Абу-Даби и в третий раз защитил пояс UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов сообщил о завершении карьеры.

Российский боец завершил карьеру непобежденным. В его активе 29 побед в 29 поединках.

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