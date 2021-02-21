Москвичам рассказали, зачем нужны пункты временного складирования снега

/ Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали, для чего нужны пункты временного складирования снега. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы.

В городе на данный момент осуществляют работу 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов (ССП), мощности которых хватает для утилизации всего объема снега, выпадающего за зиму. Во время обильных снегопадов ССП не могут сразу переплавить весь объем выпавшего снега.

Поэтому он вывозится постепенно, а чтобы оперативно очистить обочины дорог и дворы от сугробов, а также обеспечить безопасность автомобилей и пешеходов, созданы места для временного складирования снега.

Они находятся в промышленных зонах, вдали от жилых домов. В некоторых районах Москвы из-за большого количества осадков для временного складирования снега задействовали переулки, где движение не такое интенсивное.

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