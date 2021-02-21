Более 11 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В течение дня и предстоящей ночью в столичном регионе может выпасть до 4 миллиметров осадков, что составит свыше 11 процентов от месячной нормы февраля. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, месячная норма февраля составляет 36 миллиметров.

— Сегодня днем ожидаем, что выпадет от 2 до 3 миллиметров осадков. За ночь выпадет еще миллиметр. Это более 11 процентов от месячной нормы, — цитирует синоптика РИАМО.

Ранее москвичей предупредили о рекордных за последние 65 лет морозах 23 февраля. Стало известно, что температура опустится на 13–15 градусов ниже нормы.

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