Александр Мясников рассказал о продуктах, понижающих риск заболевания диабетом

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Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые следует употреблять людям с предрасположенностью к диабету второго типа.

Доктор отметил, что важными факторами в развитии заболевания являются генетика, возраст и избыточный вес.

— Бокал красного вина, четыре чашки кофе в день и стакан молока снизят риски развития диабета, — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Также он уточнил, что не менее важным фактором может являться вес ребенка при рождении, так как недоношенные младенцы имеют повышенный риск заболевания диабетом в будущем.

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