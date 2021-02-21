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Разрешение самолетам НАТО летать над Крымом разъяснили на Украине
/ Фото: youtube.com/

Разрешение самолетам НАТО летать над Крымом разъяснили на Украине

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин объяснил решение Киева о разрешении летать над полуостровом авиации НАТО. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает «Обозреватель».

По его словам, данная зона — ответственность Украины в соответствии с международным правом. Он отметил, что до вхождения полуострова в состав России фактически все воды Черного моря были зоной ответственности Симферопольского аэропорта.

— Мы говорим: уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем, — уточнил экс-представитель президента Украины.

Кроме того, Киев только разрешает авиации НАТО летать над Крымом, а не приглашает это делать. По предположению Бабина, самолеты альянса не будут подлетать к Крыму ближе, чем на 12 миль.

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