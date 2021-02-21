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Ограничения для транзитных грузовиков более 12 тонн продлили до особого распоряжения
/ Фото: Татьяна Родионова

Ограничения для транзитных грузовиков более 12 тонн продлили до особого распоряжения

Юлия Ямпольская

Транспорт

Ограничения для транзитных грузовиков более 12 тонн продлили до особого распоряжения. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

На данный момент большегрузы для транзитного движения могут пользоваться ЦКАД, а также трассами А-107 и А-108, которые являются бесплатными. Прошедшие выходные показали, что перевод крупных грузовиков на альтернативные трассы сделал движение в столице и Подмосковье быстрее и безопаснее. Так, впервые за долгое время два дня подряд на МКАД не произошло ни одной аварии с участием грузовиков.

Кроме того, в два раза снизилась интенсивность движения грузовиков на МКАД, скорость движения на МКАД увеличилась на 11 процентов, снегопад, продолжающийся весь день, не повлиял на движение.

Также не наблюдалось проблем с доставкой продуктов и других грузов, так как ограничения не касались большегрузов с пропусками, которые везут товары в столицу.

Читайте также: Подмосковные дороги справились с перераспределением грузового транспорта с МКАД

МоскваМКАДгрузовик
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