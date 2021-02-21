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Подмосковные дороги справились с перераспределением грузового транспорта с МКАД
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Подмосковные дороги справились с перераспределением грузового транспорта с МКАД

Юлия Ямпольская

Транспорт

Дороги Московской области справились с перераспределением грузового транспорта с МКАД. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает Telegram-канал минтранса Подмосковья.

Так, на отдельных участках А107 и бесплатном участке А113 ЦКАД количество грузового транспорта увеличилось значительно. Например, на участке между трассами М9 «Балтия» и М1 «Беларусь» — на 46 процентов, на участке от дороги М3 «Украина» до Калужского шоссе — на 32 процентов. На 16 процентов вырос поток грузовиков на участках от трассы М8 «Холмогоры» до дороги М10 «Россия» и от трассы М2 «Крым» до дороги М4 «Дон».

Кроме того, на 80 процентов увеличилось количество грузового транспорта на северных участках ЦКАД, а также на третьем пусковом комплексе от трассы М11 «Нева» до дороги М8 «Холмогоры».

Помимо этого, на южных участках, от трассы М4 «Дон» до дороги М5 «Урал», число грузовых автомобилей выросло на 46 процентов. Средний рост трафика на ЦКАД в ночное время составил 60 процентов.

Напомним, по новым правилам на МКАД не допускаются грузовые автомобили массой более 12 тонн. Проезд разрешен только для водителей, оформивших специальное разрешение.

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ПодмосковьеМКАДгрузовик
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