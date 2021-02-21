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Дептранс: Интенсивность движения фур по МКАД снизилась после введения новых правил
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дептранс: Интенсивность движения фур по МКАД снизилась после введения новых правил

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, МКАД Карта всех событий

После введения новых правил для водителей фур интенсивность движения грузовиков на МКАД снизилась ночью 20 февраля вдвое. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

По новым правилам на МКАД не допускаются грузовые автомобили больше 12 тонн. Проезд разрешен только для водителей, оформивших специальное разрешение.

Благодаря данным мерам, интенсивность движения фур по магистрали снизилась с 37 до 49 процентов. Кроме того, не были зафиксированы затруднения при подъездах к МКАД, уточнили в ведомстве.

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транспортгрузовая фураМКАД
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