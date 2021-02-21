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Песков заявил, что Россия помогала и будет помогать Сирии
Фото: Администрация президента РФ

Песков заявил, что Россия помогала и будет помогать Сирии

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Россия помогала и будет помогать Сирии. Об этом в воскресенье, 21 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщали о поставке в Сирию доз российской вакцины «Спутник V».Стало известно, что Израиль согласился профинансировать поставку препарата для Сирии как плату за освобождение израильтянки, которая оказалась в арабской республике.

— Россия помогает и будет дальше помогать Сирии, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Дмитрий Песков не стал уточнять детали и оставил все нюансы без комментариев.

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вакцинаДмитрий ПесковСирия
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