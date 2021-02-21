Семь человек погибли в результате крушения военного самолета в Мексике

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Реактивный пассажирский самолет марки Learjet ВВС Мексики потерпел крушение в штате Веракрус на востоке страны. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает газета El Universal.

Уточняется, что семь человек, которые находились на борту, погибли. Катастрофа произошла около города Халапа, столицы региона. На место инцидента прибыли спасатели и представители властей.

Министерство обороны республики на данный момент не прокомментировало случившееся. Информации о возможных причинах трагедии не поступало.

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