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Семь человек погибли в результате крушения военного самолета в Мексике
Фото: wikipedia.org

Семь человек погибли в результате крушения военного самолета в Мексике

Юлия Ямпольская

Происшествия

Реактивный пассажирский самолет марки Learjet ВВС Мексики потерпел крушение в штате Веракрус на востоке страны. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает газета El Universal.

Уточняется, что семь человек, которые находились на борту, погибли. Катастрофа произошла около города Халапа, столицы региона. На место инцидента прибыли спасатели и представители властей.

Министерство обороны республики на данный момент не прокомментировало случившееся. Информации о возможных причинах трагедии не поступало.

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