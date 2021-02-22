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Приезжего задержали в Москве по подозрению в попытке сбыта наркотиков
Фото: Пресс-центр МВД России

Приезжего задержали в Москве по подозрению в попытке сбыта наркотиков

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники московской полиции задержали мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – метилэфедрона.

Как уточняет пресс-служба столичного главка Министерства внутренних дел, поступила информация о приезжем из ближнего зарубежья, который может быть причастен к распространению запрещенных веществ. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

При личном досмотре полицейскими было обнаружено и изъято 97 свертков, общей массой около 143 граммов. Дома у подозреваемого нашли 28 свертков, общей массой около 40 граммов и нерасфасованное аналогичное наркотическое средство массой около 50 граммов. Исследование показало, что изъятый материал является наркотическим средством – метилэфедроном.

Возбуждено дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 Уголовного кодекса («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Подозреваемый задержан, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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