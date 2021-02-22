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Ученые выяснили, когда изжога является смертельно опасной
Фото: pixabay.com/ru

Ученые выяснили, когда изжога является смертельно опасной

Виктория Родимкина

Здоровье

Американские ученые провели исследование, которое показало, что с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, одним из проявлений которой является изжога, связан высокий риск развития рака гортани и пищевода. Статью на эту тему опубликовали в журнале CANCER.

Гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) страдает от 20 до 40 процентов взрослого населения развитых стран. Оно возникает, когда кислотный желудочный сок забрасывается в пищевод. При этом ткани пищевода и гортани повреждаются, что может привести к раку.

Согласно данным ученых, у людей с ГЭРБ риск развития рака примерно в два раза выше, чем у тех, кто не страдает таким заболеванием. Исследователи пояснили, что результаты пока предварительные, необходима дальнейшая работа.

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