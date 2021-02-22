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«Такую Лолу вы еще не видели»: Бледанс восхитилась актерским мастерством Милявской
Фото: Youtube/ШАСТУН

«Такую Лолу вы еще не видели»: Бледанс восхитилась актерским мастерством Милявской

Виктория Родимкина

Звезды

Актриса Эвелина Бледанс на своей странице в соцсети Instagram поделилась впечатлениями от первого показа спектакля в театре «Модерн» с Лолитой Милявской.

Артистка сыграла роль Агафьи Тихоновны в постановке Юрия Грымова «Женитьба». По словам Бледанс, публика пришла в восторг от выступления Лолиты. После спектакля подруги встретились за кулисами, где Бледанс сняла видео о своих впечатлениях.

— Это очень круто! Вы такую Лолу еще не видели! Грымов просто превзошел сам себя, потому что у него был тандем с этой гениальной девочкой, — заявила Бледанс.

Актриса пояснила, что прошел пока первый показ спектакля, скоро постановку с участием звезды сможет увидеть каждый.

Ранее Лолита рассказала о своем новом возлюбленном.

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Лолита Милявскаятеатрыактриса
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