«Такую Лолу вы еще не видели»: Бледанс восхитилась актерским мастерством Милявской
Актриса Эвелина Бледанс на своей странице в соцсети Instagram поделилась впечатлениями от первого показа спектакля в театре «Модерн» с Лолитой Милявской.
Артистка сыграла роль Агафьи Тихоновны в постановке Юрия Грымова «Женитьба». По словам Бледанс, публика пришла в восторг от выступления Лолиты. После спектакля подруги встретились за кулисами, где Бледанс сняла видео о своих впечатлениях.
— Это очень круто! Вы такую Лолу еще не видели! Грымов просто превзошел сам себя, потому что у него был тандем с этой гениальной девочкой, — заявила Бледанс.
Актриса пояснила, что прошел пока первый показ спектакля, скоро постановку с участием звезды сможет увидеть каждый.
Ранее Лолита рассказала о своем новом возлюбленном.
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