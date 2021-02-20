«Наконец включила мозг!»: Сябитова поддержала Лолиту после слов о новом муже

Фото: Пресс-служба Пятого канала

Телеведущая и сваха Роза Сябитова поддержала решение певицы Лолиты Милявской не играть свадьбу и не расписываться с новым избранником.

— Я очень рада за Лолиту, — сказала Сябитова в беседе с «Вечерней Москвой». — Наконец она включила мозг! Она перестала пачкать свой паспорт и сеять смуту среди наследников первой очереди. Лолита молодец! Давайте вспомним, что она не бедная. Очень хорошо, что ее новый избранник тоже зарабатывает деньги. Дети будут спокойны, что никто ни у кого ничего не оттяпает. Жадность никто не отменял.

Такие отношения, по словам Сябитовой, комфортны, они могут существовать очень долго. При этом сваха считает, что в жизни есть периоды, когда в паспорте надо ставить штампы. В молодости создается новая реальность: семья держится на совместно нажитом имуществе и на детях, «это приоритеты молодого поколения». В России, напомнила телеведущая, можно при вступлении в брак составить брачный договор и защитить имущественные интересы своих детей. Однако у нас эта практика не развита, заметила Сябитова. По ее словам, брачные договоры будут востребованы подрастающим поколением.

— После 45 лет, когда люди вступают в отношения, не объединяя имущество и не рожая совместных детей, они выбирают сожительство. И это правильно. В молодом возрасте сожительство вредно, а у возрастных — это «самое оно». Взрослых объединяет зона комфорта, они не меняют своих привычек, и им не нужно налаживать контакт с чужими родственниками, — объяснила телеведущая.

Он также напомнила о традиции, которую чтят в России: только невинная невеста надевает белое платье. По мнению свахи, второй раз тоже можно как-то справить свадьбу, но уже без белого платья и фаты. Женщина в возрасте, заключающая далеко не первый брак, в наряде невесты будет смешна, уверена сваха.

— Собрать родственников и близких людей на угощение, конечно, можно. Как минимум надо получить от них подарки. Это нормально, — добавила Сябитова.

У Лолиты официально было пять мужей. Воспитывает 22-летнюю дочь Еву.

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