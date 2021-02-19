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Супруга Малинина поделилась трогательным снимком с новорожденным внуком
Александр Малинин и его супруга Эмма женаты более 20 лет / Фото: instagram.com/doktoremmamalinina

Супруга Малинина поделилась трогательным снимком с новорожденным внуком

Анастасия Колоскова

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Жена музыканта Александра Малинина опубликовала в соцсетях трогательное фото с новорожденным внуком. Малыш появился в семье ее сына Антона, сделав Эмму Малинину «многодетной» бабушкой.

— Обняться и поцеловаться — это самое важное! А я теперь — многодетная бабушка, — подписала бизнес-леди снимок, на котором аккуратно держит в руках ножки младенца.

«Самое вкусное, что есть в мире»; «Пусть малыш растет здоровым и счастливым»; «Многовнуковая бабушка)», — прокомментировали публикацию светской львицы подписчики ее странички в Instagram.

Напомним, радостной новостью о рождении третьего внука неделю назад поделился народный артист России Александр Малинин.

Так, у певца уже есть двое внуков — Платон и Арианна. Это дети сына его супруги Эммы, которых музыкант усыновил.

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фото в InstagramвнукАлександр Малинин
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