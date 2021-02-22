Москвичам рассказали, как строили метро в столице 70 лет назад

Фото: Главархив Москвы

Главархив Москвы рассказал, как проводилось строительство метро в столице во второй половине 1950-х годов.

Прирост населения в Москве того времени привел к увеличению жилищного строительства. В городе возникли новые районы, жители которых нуждались в транспорте.

Так, специалисты Института генплана Москвы при поддержке Государственного проектно-изыскательского института по строительству метрополитена и транспортных сооружений разработали план создания новых линий метро. Решение было принято 22 февраля 1957 года. Работы хотели провести за три года.

Согласно плану, предстояло соорудить три новых диаметра — Тимирязевско-Калужский, Щербаковско-Серпуховской, Краснопресненско-Калининский.

Также специалисты планировали возвести новый радиус от «Библиотеки имени Ленина» до поселка Текстильщики и продлить линии от «Университета» на юго-запад, а также от «Киевского вокзала» в сторону «Фили». Главная задача состояла в том, чтобы разгрузить центральный узел метро и уличные магистрали. Для этого нужно было по-новому разместить пересадочные пункты.

В период с апреля 1957 по ноябрь 1959 года в Москве было построено пять новых участков на Сокольнической, Калужско-Рижской и Филевской линии. Это позволило уменьшить пассажиропоток и дало возможность горожанам добираться до центра с окраин быстро и комфортно, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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