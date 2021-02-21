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Дептранс показал, как бы выглядели персонажи мультфильмов в столичном метро
Фото: Департамент транспорта Москвы

Дептранс показал, как бы выглядели персонажи мультфильмов в столичном метро

Юлия Ямпольская

Транспорт

Столичный департамент транспорта показал, как бы выглядели персонажи из мультфильмов в метро. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале ведомства.

Так, на фото запечатлены герои детских картин, такие как Шрек, Губка Боб, почтальон Печкин и другие.

— Осторожно, двери закрываются! Следующая станция — Простоквашино, Бикини Боттом или даже мир, где зарождается жизнь? Задались вопросом, а как бы в московском транспорте чувствовали себя персонажи всеми любимых мультфильмов, — говорится в сообщении.

Ранее столичный департамент транспорта показал фотографии котов, живущих в депо московского метро.

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