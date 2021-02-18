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Дептранс Москвы рассказал, где встретить «штаны» в метро
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Дептранс Москвы рассказал, где встретить «штаны» в метро

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Чистопрудный бульварКарта всех событий

На некоторых станциях Московского метрополитена в середине платформы установлены две пары эскалаторов, которые условно называют «штанами». Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы» в четверг, 18 февраля.

По словам специалистов, такие «штаны» есть на станциях «Чистые пруды»‎, «Охотный ряд»‎, «Лубянка»‎, «Тверская»‎ и «Комсомольская»‎. Два эскалатора на одной стороне идут вверх, а два других — вниз.

Такие конструкции начали называть штанами из-за схожести с парой брюк на схеме. Так, «штаны» соединяют две станции метро, которые расположены на разных уровнях, а также помогают разделить поток пассажиров на загруженных пересадочных узлах.

Такими «штанами» управляют из Единого диспетчерского центра. Как только пассажиропоток увеличивается, специалисты запускают дополнительные эскалаторы.

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