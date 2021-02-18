Дептранс Москвы рассказал, где встретить «штаны» в метро
На некоторых станциях Московского метрополитена в середине платформы установлены две пары эскалаторов, которые условно называют «штанами». Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы» в четверг, 18 февраля.
По словам специалистов, такие «штаны» есть на станциях «Чистые пруды», «Охотный ряд», «Лубянка», «Тверская» и «Комсомольская». Два эскалатора на одной стороне идут вверх, а два других — вниз.
Такие конструкции начали называть штанами из-за схожести с парой брюк на схеме. Так, «штаны» соединяют две станции метро, которые расположены на разных уровнях, а также помогают разделить поток пассажиров на загруженных пересадочных узлах.
Такими «штанами» управляют из Единого диспетчерского центра. Как только пассажиропоток увеличивается, специалисты запускают дополнительные эскалаторы.
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