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«Деревянная годовщина»: Тотьмянина и Ягудин отметили пять лет со дня свадьбы
Фото: instagram.com/tatianatotmyanina

«Деревянная годовщина»: Тотьмянина и Ягудин отметили пять лет со дня свадьбы

Виктория Родимкина

Звезды

Фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина отметили пятилетие своего брака. Пара узаконила свои отношения в 2016 году. В день юбилея олимпийская чемпионка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фотографию с мужем.

— Деревянная годовщина, — подписала снимок фигуристка.

Подписчики звезды прокомментировали публикацию — «Надо же! Пять лет, мне кажется, вы всегда вместе были. Поздравляю!»; «Будьте счастливы друг с другом еще сто и один год!!! Ура!!!».

Напомним, у супругов есть две дочери, которые появились на свет задолго до вступления пары в брак. Елизавета родилась в 2009 году, а Мишель — в 2015-м.

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фигуристыТатьяна Тотьмянинасвадьба
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