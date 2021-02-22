Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптик предупредил о приближении «барической пилы» в Москве
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Синоптик предупредил о приближении «барической пилы» в Москве

Виктория Родимкина

Город

Атмосферное давление в Москве достигнет пика в ближайшие сутки, а затем упадет на 30 единиц к выходным. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в понедельник, 22 февраля.

По его словам, резкие скачки давления называются «барической пилой».

— Ближайшие сутки будет еще более высокое давление — 768 миллиметров, это на восемь миллиметров больше, чем сейчас. И на 20 миллиметров больше средних многолетних значений. А вот далее действительно будет «пила», — пояснил синоптик.

Он отметил, что в среду, 24 февраля, давление резко понизится примерно на 10 единиц, а к субботе, 27 февраля, — на 30 единиц.

При этом, по мнению Синенкова, также ожидаются резкие колебания температуры. На неделе будет значительное потепление, но затем снова придут морозы, передает РИА Новости.

Читайте также: Сугробы в Москве выросли на пять сантиметров за минувшие сутки

погода в столицеатмосферное давлениескачок давления
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте