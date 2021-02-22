Синоптик предупредил о приближении «барической пилы» в Москве

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Атмосферное давление в Москве достигнет пика в ближайшие сутки, а затем упадет на 30 единиц к выходным. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в понедельник, 22 февраля.

По его словам, резкие скачки давления называются «барической пилой».

— Ближайшие сутки будет еще более высокое давление — 768 миллиметров, это на восемь миллиметров больше, чем сейчас. И на 20 миллиметров больше средних многолетних значений. А вот далее действительно будет «пила», — пояснил синоптик.

Он отметил, что в среду, 24 февраля, давление резко понизится примерно на 10 единиц, а к субботе, 27 февраля, — на 30 единиц.

При этом, по мнению Синенкова, также ожидаются резкие колебания температуры. На неделе будет значительное потепление, но затем снова придут морозы, передает РИА Новости.

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