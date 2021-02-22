Сугробы в Москве выросли на пять сантиметров за минувшие сутки

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В столице за минувшие сутки выпало 5,5 миллиметра осадков, высота сугробов в городе увеличилась на пять сантиметров. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в понедельник, 22 февраля.

— За прошедший день выпало 5 миллиметров, а за ночь — 0,5 миллиметра, итого 5,5 миллиметра. Высота снежного покрова увеличилась примерно на 4–5 сантиметров, — заявил синоптик.

Он отметил, что по данным на 09:00, высота снежного покрова составила 56 сантиметров, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в столице ожидается мощное потепление на короткой рабочей неделе.

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