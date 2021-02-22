Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сугробы в Москве выросли на пять сантиметров за минувшие сутки
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Сугробы в Москве выросли на пять сантиметров за минувшие сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за минувшие сутки выпало 5,5 миллиметра осадков, высота сугробов в городе увеличилась на пять сантиметров. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в понедельник, 22 февраля.

— За прошедший день выпало 5 миллиметров, а за ночь — 0,5 миллиметра, итого 5,5 миллиметра. Высота снежного покрова увеличилась примерно на 4–5 сантиметров, — заявил синоптик.

Он отметил, что по данным на 09:00, высота снежного покрова составила 56 сантиметров, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в столице ожидается мощное потепление на короткой рабочей неделе.

Читайте также: «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области до 23 февраля

погода в столицеснегопадпрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте