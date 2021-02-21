«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области до 23 февраля

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ в воскресенье, 21 февраля.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 13:00 вторника, 23 февраля.

Ранее сообщалось, что предстоящей ночью в столичном регионе может выпасть до 4 миллиметров осадков, что составит свыше 11 процентов от месячной нормы февраля.

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