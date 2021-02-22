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Мощное потепление ждет москвичей на короткой рабочей неделе
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Мощное потепление ждет москвичей на короткой рабочей неделе

Татьяна Плотникова

Город

Атлантический циклон принесет ощутимое потепление в регионы центральной части России. Об этом в понедельник, 22 февраля, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Как отметила специалист, в среду, 24 февраля — первый рабочий день после длинных выходных — ожидаются обильные осадки. В частности, в Москве может выпасть до пяти сантиметров осадков. При этом столбики термометров поднимутся не выше минус 10-12 градусов.

Однако в четверг прогнозируется уже до плюс четырех градусов, причем подобные температуры продержатся до конца недели. Осадки ожидаются небольшие, в виде мокрого снега с дождем, сообщает «Российская газета».

Ранее москвичей предупредили о рекордных за последние 65 лет морозах 23 февраля.

Читайте также: Врач посоветовала пожилым москвичам воздержаться от прогулок 23 февраля

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