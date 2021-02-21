Врач посоветовала пожилым москвичам воздержаться от прогулок 23 февраля

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Москвичам в возрасте рекомендуется соблюдать домашний режим во время трескучих морозов. Такой совет дала врач высшей категории, терапевт и дерматолог Лариса Алексеева.

Ранее синоптики сообщили, что 23 февраля, во вторник, в столицу придут 30-градусные морозы. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, таких холодов Москва не знала около 65 лет.

В свете такого прогноза, отметила Алексеева, особое внимание нужно уделить здоровью горожан в возрасте 65 лет и старше. В День защитника Отечества им стоит посидеть дома и не выходить на улицу, считает врач.

— В период такой погоды у пожилых людей могут обостряться заболевания, особенно те, что связаны с нервной системой. Кроме того, могут сильнее обычного заболеть суставы. Обострится ситуация и у пенсионеров с недугами сердца и сосудов, — заявила Алексеева.

Она добавила, что у стариков могут усугубиться проблемы с гипертонией и возбудимостью. Если, например, человек и так живет с повышенной возбудимостью, она может усилиться еще сильнее, вплоть до бессонницы, допустила врач.

— Из-за угрозы обострения все препараты, прописанные пожилым людям, важно принимать регулярно и вовремя. Также рекомендуются адаптогены — витамины, помогающие адаптироваться к погодным изменениям. Это магний B6, витамины B, D, — рассказала эксперт.

Она призвала согреваться чаями, но в разумных количествах, и посоветовала отказаться от водных процедур. Этот совет особенно актуален для тех, у кого в квартире прохладно. Когда ударят трескучие морозы, душ лучше вообще не принимать, отмечает собеседница «ВМ».

— Или хотя бы не мыть голову, — добавляет она. — Лучше не рисковать.

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