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Сергей Собянин напомнил о правилах посещения музеев и театров в Москве
Фото: АГН «Москва»

Сергей Собянин напомнил о правилах посещения музеев и театров в Москве

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе ожидается насыщенная культурными событиями весна. Глава города на своей странице в соцсети «ВКонтакте» напомнил горожанам о правилах посещения театров и музеев столицы.

Сергей Собянин рассказал, что в 2020 году он несколько раз встречался с людьми искусства, которые заметно скучали по работе и зрителям. В прошлом году в столице были введены ограничения из-за ситуации с пандемией коронавируса.

С 22 января текущего года в Москве заработали 86 музеев, а в театрах начали проводить премьерные спектакли.

— Правила посещения все еще строгие: надо носить маски, заполнять залы только наполовину. Но настроение уже совсем другое. Ждем яркую, насыщенную культурными событиями весну, — написал мэр.

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