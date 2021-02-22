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Доля москвичей среди покупателей жилья в ТиНАО выросла втрое за девять лет
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Доля москвичей среди покупателей жилья в ТиНАО выросла втрое за девять лет

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Троицкий административный округ Карта всех событий

Доля москвичей среди покупателей жилой недвижимости в ТиНАО увеличилась втрое с 2012 года. Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в понедельник, 22 февраля.

По его словам, в момент присоединения новых территорий к столице только 18 процентов покупающих жилье в ТиНАО были москвичами, теперь этот показатель составляет 63 процента.

— Это составляющая только растет, учитывая, что жители столицы оценивают качество территорий, среды там, где можно поселиться и проживать, пользуясь всеми благами, которые появляются сегодня на этой территории, — уточнил Владимир Жидкин.

Он отметил, что в 2012 году в ТиНАО было 84 тысячи рабочих мест, теперь их уже 267 тысяч.

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