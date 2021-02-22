Городские службы Москвы готовы к работе в условиях экстремальных температур

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Городские службы и энергетический комплекс Москвы готовы к работе в условиях экстремально низких температур. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства в понедельник, 22 февраля.

Синоптики ожидают самые сильные морозы в столице за последние 65 лет — ночью температура воздуха может опуститься до минус 28 градусов.

— Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях экстремальных температур, — уточнили в сообщении.

Для бесперебойной работы всех систем и городских объектов будет организовано круглосуточное дежурство ремонтного персонала. К оперативному реагированию на внештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. Подготовлены также аварийные источники электроснабжения и мобильные котельные.

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