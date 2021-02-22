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Столичных автомобилистов предупредили о морозах до минус 28 градусов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столичных автомобилистов предупредили о морозах до минус 28 градусов

Виктория Родимкина

Город

В Москве в ночь с 22 на 23 февраля ожидается мороз с минимальной температурой воздуха — до минус 28 градусов, водителям следует быть внимательнее на дорогах. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 22 февраля.

По данным канала, температура в столице утром 23 февраля будет на 10 градусов ниже привычной.

— Рекомендуем заранее проверять аккумуляторы автомобилей и быть особенно внимательными на дорогах, — говорится в сообщении.

Ранее синоптик сообщил о приближении «барической пилы» в столице.

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