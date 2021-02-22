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МИД РФ сообщил, что внутренние процедуры по выходу из ДОН могут завершить к лету
Фото: МИД РФ

МИД РФ сообщил, что внутренние процедуры по выходу из ДОН могут завершить к лету

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Внутренние процессы по выходу России из Договора по открытому небу (ДОН) могут быть завершены уже к этому лету. Об этом сообщил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в понедельник, 22 февраля.

— Внутригосударственные процедуры по выходу Российской Федерации из договора продолжаются, — заявил дипломат.

Константин Гаврилов отметил, что если Соединенные Штаты Америки к тому времени не сообщат о готовности вернуться в ДОН, то Москва передаст Венгрии и Канаде ноту о выходе из соглашения, информирует ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

Читайте также: МИД РФ призвал США не затягивать с возвращением в ДОН

Договор по открытому небуМИД РоссииСША
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