Коммунальные службы Москвы приступили к сплошному подметанию дорог и тротуаров

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Коммунальная техника в столице начала чистить от снега проезжую часть, дворы, а также тротуары.

— В 15:00 коммунальная техника приступила к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой, — говорится в сообщении Telegram-канала столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве попросили водителей с пониманием отнестись к работе коммунальщиков, быть внимательнее и аккуратнее на дорогах и не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

Читайте также: Городские службы Москвы готовы к работе в условиях экстремальных температур