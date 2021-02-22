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Коммунальные службы Москвы приступили к сплошному подметанию дорог и тротуаров
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Коммунальные службы Москвы приступили к сплошному подметанию дорог и тротуаров

Анастасия Чанцева

Город

Коммунальная техника в столице начала чистить от снега проезжую часть, дворы, а также тротуары.

— В 15:00 коммунальная техника приступила к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой, — говорится в сообщении Telegram-канала столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве попросили водителей с пониманием отнестись к работе коммунальщиков, быть внимательнее и аккуратнее на дорогах и не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

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