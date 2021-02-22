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ЦППК сообщила о задержке поездов на Курском и Рижском направлениях
Фото: Anton GERDO

ЦППК сообщила о задержке поездов на Курском и Рижском направлениях

Анастасия Чанцева

Город
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Нахабино Карта всех событий

На Курском и Рижском направлениях задерживается движение электропоездов.

— На D2, Курском и Рижском направлениях задерживаются несколько поездов. Дальние пригородные поезда следуют по всему маршруту, а электропоезда D2 временно будут доезжать до Рижской со стороны Нахабина и до Курской со стороны Подольска, — говорится в сообщении ЦППК, опубликованном на официальной странице в Twitter.

Пассажирам рекомендуют пользоваться наземным транспортом или метро, а также следить за расписанием и обновлениями в мобильном приложении. В данный момент ЦППК совместно с МЖД прилагает все усилия для восстановления движения согласно расписанию.

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задержки движения поездовМЖДЦППК
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